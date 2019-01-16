Имущество миллиардера Фирташа арестовано на Кипре

Суд Кипра наложил арест на имущество миллиардера Дмитрия Фирташа, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
По их данным, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан юристами банка ВТБ еще 20 декабря 2018 года.
Судебное решение принято в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ. Рассмотрение последнего по существу начнется в конце января.
Предметом иска стала задолженность структур Фирташа перед ВТБ. Речь идет о ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции". Компании являются собственниками нескольких заводов в Крыму. Общая сумма долга перед банком составляет более 2,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что неприятности коснутся и основной компании предпринимателя Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом Фирташа . В Group DF входят газовый и медийный бизнес, агропромышленные активы и недвижимость.
Широкую известность Фирташ получил в 2000 годах. Через его СП с "Газпромом" и "Росукрэнерго" Киев закупал российский газ.
В пресс-службе банка ВТБ информацию об аресте активов миллиардера подтвердили.
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