Составлен рейтинг стран, предоставляющих гражданство за инвестиции

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Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции. В перечень вошли десять государств Европы и Карибского региона. Восемь из них, по классификации МВФ, считаются офшорными зонами, сообщает РИА Новости.

Дороже всего гражданство обходится в Австрии. Чтобы получить австрийский паспорт, необходимо вложить в местную экономику 23,75 миллиона долларов.

На втором месте расположился Кипр – гражданство этой страны можно "приобрести" за 2,4 миллиона долларов. Тройку замыкает Мальта, чей паспорт обойдется инвесторам в 1,065 миллиона долларов.

Также в список вошли Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс, Невис, Сент-Люсия, Доминика и Антигуа и Барбуде.

Самыми массовыми и популярными, по статистике, являются мальтийская и кипрская программы получения гражданства за инвестиции. При этом Карибские страны более лояльны к претендентам на гражданство. В большинстве государств второй паспорт в обмен на инвестиции реально получить в течение 2-5 месяцев. Эти страны готовы выдать второй паспорт за инвестиции всего от 100 тысяч долларов.