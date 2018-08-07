Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"

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Европейская комиссия собирается снизить количество паспортов и видов на жительство, выдаваемых гражданам третьих стран в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению чиновников, сокращение "золотых паспортов" поможет предотвратить использование этих документов для отмывания денег. Еврокомиссар по юстиции Вера Юрова отметила, что новые директивы разработают и опубликуют уже осенью.

В некоторых европейских странах вид на жительство или гражданство можно получить в обмен на приобретение недвижимости или крупные инвестиции в экономику. В этом списке первые места занимают Кипр, Греция и Мальта. Там получают гражданство россияне, граждане бывших республик СССР и Китая.

Юрова подчеркнула, что комиссия не хочет пускать "троянского коня в Евросоюз". Она добавила, что некоторые страны-участницы ЕС должны вводить более строгие правила, чтобы гражданство не получали преступники.