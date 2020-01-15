Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"

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В числе обладателей "золотых паспортов" Мальты значится около десятка полных тезок экс-депутатов "Единой России", а также представителей бизнес-элиты РФ. Об этом сообщает РБК.

На официальном сайте мальтийского правительства был опубликован перечень лиц, которые получили гражданство этой страны в 2018 году. Согласно списку, в него вошли полные тезки таких известных людей, как бывший участник первой сотни Forbes и экс-акционер АФК "Система" Александр Горбатовский, основной владелец группы компаний "Шоколадница" Александр Колобов, основатель и председатель совета директоров группы компаний "Гута" Юрий Гущин, основатель и член совета директоров сети "Магнолия" Леонид Лунев, экс-глава "Транснефтепродукта" Михаил Меженцев, бывший топ-менеджер структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректор "Нафта Москва" Александр Мосионжик.

Кроме того, в списке указаны полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения "Единой России" Юрия Находкина и членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Находкин, Колобов, Сити Инвест банк, "Магнолия" и другие компании, чьи настоящие и экс-руководители могут иметь отношение к получению мальтийского гражданства, от комментариев отказались.

Однако фигурирующий также в списке председатель совета директоров чаефасовочной компании "Май", экс-депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Лисиненко факт получения им и его женой гражданства Мальты подтвердил.

Среди обладателей гражданства островного государства указаны тезки партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи.

Сообщается, что общее число обладателей "золотых паспортов" Мальты составляет более 3,5 тысячи человек, среди которых значатся даже члены королевской семьи Катара.

Кроме того, в 2014–2016 годах многие российские бизнесмены вместе со своими семьями также оформили мальтийское гражданство. Среди них: основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с семьей, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и его родственники, тезки совладельца ICT Holding Александра Несиса и его родных.

Напомним, что так называемые золотые паспорта Мальта начала выдавать начиная с 2013 года. Такие же возможности иностранцам предоставляют Болгария и Кипр с 2005 и 2007 годов.

Ранее сообщалось, что власти Кипра планируют лишить гражданства 26 человек, среди которых значатся имена российских бизнесменов Олега Дерипаски, Александра Бондаренко и Владимира Столяренко.