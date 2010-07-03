Представитель Дерипаски опроверг информацию о лишении его гражданства Кипра

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Олег Дерипаска не получал от властей Кипра никаких официальных уведомлений о лишении его гражданства страны, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.

"Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества", – добавил собеседник агентства.

Ранее местная газета Politis опубликовала имена десяти россиян, которых могут лишить кипрских паспортов. В список входят Владимир Столяренко, Александр Бондаренко и Дерипаска с женами и детьми.

Комментируя ситуацию с гражданством предпринимателя, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не имеет отношения к Кремлю, а является внутренним делом Кипра.