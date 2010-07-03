В Кремле оценили решение Кипра лишить Дерипаску гражданства

12:55
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Вопрос с лишением российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как власти оценивают эту ситуацию.
"Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю", – приводит слова Пескова "Газета.ру".
По данным кипрской газеты Politis, предприниматель мог попасть в список из 26 россиян, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. В список попали некий "Олег Дерибаска", сын и дочь, а также финансисты, бывшие члены правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей.
В начале ноября стало известно о планах Кипра лишить гражданства 26 человек, которым ранее вручили "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Отмечалось, что Совет министров поддерживает строгие условия инвестиционного законодательства Кипра.
Программа выдачи "золотых паспортов" была введена на Кипре в 2014 году как одна из мер по стимулированию экономики. До 2018 года гражданство получили четыре тысячи зарубежных инвесторов, а в экономику островного государства вложили 6 миллиардов евро.
Ранее вокруг инвестиционной программы Кипра возник скандал, связанный с малайзийским предпринимателем Джо Лоу. Бизнесмен обвиняется в краже миллиардных сумм из государственного фонда 1MDB, сформированного для поддержки граждан Малайзии.
При этом в январе 2019 года Еврокомиссия выразила обеспокоенность практикой выдачи гражданств, которая используется на Мальте и на Кипре.
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