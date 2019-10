Краснодарский суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к двум британским газетам The Telegraph и The Times, а также американскому изданию The Nation.

Предприниматель потребовал признать публикации недостоверными, удалить их с сайтов изданий и опубликовать опровержение. Адвокат Дерипаски отметил, что заголовки статей носят порочащий характер. "Нет ни одного уголовного дела, где он был бы обвиняемым. Все эти публикации – просто нападки на его деловую репутацию", – цитирует его РБК.

Иск к The TImes, The Telegraph и The Nation бизнесмен подал в сентябре текущего года. По его мнению, Минфин США использовал статьи этих изданий в качестве обоснования для введения санкций в его отношении. В материалах под видом достоверных фактов излагаются слухи, которые не имеют никакого отношения к реальности, подчеркнул Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер потребовал отменить санкции против него. Предприниматель заявил, что из-за запретов его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.