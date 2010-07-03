Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:00

Краснодарский суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

суды общество

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к двум британским газетам The Telegraph и The Times, а также американскому изданию The Nation.

Предприниматель потребовал признать публикации недостоверными, удалить их с сайтов изданий и опубликовать опровержение. Адвокат Дерипаски отметил, что заголовки статей носят порочащий характер. "Нет ни одного уголовного дела, где он был бы обвиняемым. Все эти публикации – просто нападки на его деловую репутацию", – цитирует его РБК.

Иск к The TImes, The Telegraph и The Nation бизнесмен подал в сентябре текущего года. По его мнению, Минфин США использовал статьи этих изданий в качестве обоснования для введения санкций в его отношении. В материалах под видом достоверных фактов излагаются слухи, которые не имеют никакого отношения к реальности, подчеркнул Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер потребовал отменить санкции против него. Предприниматель заявил, что из-за запретов его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика