Рыбка и Лесли заплатят Дерипаске 1 млн рублей

Защита бизнесмена Олега Дерипаски планирует принудительно взыскать миллиона рублей с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), заявил адвокат Алексей Мельников.
Кроме взыскания с ответчиков по 500 тысяч рублей, Усть-Лабинский суд по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации ФСБ обязал их удалить из интернета все распространенные ими фото и видео с комментариями. Публикацию их в дальнейшем запретили. Иск к Вашукевич и Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его снимки и тайно записанные разговоры.
Мельников пояснил, что ролики уже удалены. "Что касается денежной компенсации, то мы пойдем путем принудительного исполнения этого решения", – цитирует его РИА Новости. Адвокат добавил, что передал исполнительный лист судебным приставам.
Рыбку и Лесли задержали 17 января в Шереметьеве после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил их к условному сроку.
Уголовное дело против Лесли и Рыбки в России возбудили в прошлом году после обращения в полицию двух девушек. Рыбка и Лесли проходят по делу о вовлечении в проституцию. Александр Лукашенко поручил заняться освобождением гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич.
При первом рассмотрении дела в Нагатинском суде столицы Рыбка не признала вину по делу о вовлечении в занятие проституцией. Рыбка в суде также попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски и заявила, что компрометировать его не будет.
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