Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда в четверг

Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), осужденных в Таиланде по делу о нелегальных "секс-тренингах", могут депортировать из страны уже в четверг, 17 января.

Вчера стало известно, что Лесли и Рыбка на суде в Тайланде, спустя почти год после задержания, признали свою вину и были приговорены к условному сроку наказания.

С чего начинался путь самопровозглашенного секс-гуру и его лучшей ученицы, как они помогали раскрепощаться участникам своих тренингов и чем это все закончилось – в материале портала Москва 24.

"У людей едут крыши. Есть прямо жесть: я видел ребят, один парень даже повесился после тренинга", – делится впечатлениями от тренингов Алекса Лесли его ученик Максим Попов. По его словам, на таких занятиях давали совершенно немыслимые задания, например, подойти к огромному верзиле и задать ему провокационный вопрос, или заняться сексом с очень страшной девушкой. После чего Максим хвастается, что, благодаря тренингам, за пару лет переспал с сотней девушек. Другая ученица по имени Розалия открыто заявляет, что она, как и Настя Рыбка, была любовницей своего тренера, до сих пор ей является, и это ее ничуть не смущает.

Сотни людей отдали за развратные секс-тренинги Алекса Лесли немалые деньги, но многие в итоге пожалели об этом. Рассказываем, как Алексу Лесли и Насте Рыбке удалось развить такой бизнес с нуля, заманить сотни людей в сети секс-тренингов и чем все это закончилось.

С чего все началось

В феврале прошлого года в Сети было опубликовано расследование, посвященное вице-премьеру, главе аппарата правительства РФ Сергея Приходько и бизнесмену Олегу Дерипаске. Также провокационный ролик выложили на Youtube. В расследовании рассказывалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски. В качестве доказательств были представлены фото из Instagram Насти Рыбки, а также сведения из ее книги "Дневник по соблазнению Миллиардера".

Также 8 февраля Настя Рыбка опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она подверглась групповому изнасилованию. Девушка обещала заявить об этом в полицию, если олигарх не женится на ней. Хотя позднее назвала это шуткой.

9 февраля Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вакушевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. Представитель Дерипаски заявил, что публикация была сделана с целью рекламы книги Насти Рыбки.

В итоге олигарх отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей с каждого, в качестве компенсации морального вреда. По решению суда страницы с расследованием, а также ролик на Youtube были внесены в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

За границей тоже не получилось

На волне яркого пиара, пусть и с неярко выраженным негативным оттенком, Алекс и Настя решили активно развивать свой бизнес. Для русских туристов в одном из отелей Таиланда на курорте Паттайя они организовали секс-тренинги. Алекс и раньше вел тренинги в России и Белоруссии, только начинались они как безобидные уроки личностного развития. Но с каждой лекцией тренер становился все более раскрепощенным, а задания для участников все более откровенными. Так, Настя Рыбка стала лучшей ученицей по методикам Лесли.

Казалось, в теплой азиатской стране можно развернуться на полную программу. Солнце, море и тысячи полуоголенных тел на курортах Тайланда – идеальная атмосфера для проведения уроков по обольщению. Но не тут-то было. Местные полицейские нагрянули с рейдом прямо на тренинг Лесли и Рыбки и обнаружили там 43 туриста, каждый из которых заплатил за курс по 20 тысяч бат (это около 36 тысяч рублей). В участок забрали десятерых: троим предъявили обвинение за незаконный въезд в страну, одному – за превышение срока пребывания в Таиланде, остальным – за работу без разрешения.

Позже Рыбку и Лесли также обвинили в изнасиловании и организации проституции в Таиланде, в полицию Паттайи поступило заявление от потерпевших. Звездную пару вместе с шестью другими "секс-тренерами" отправили в городскую тюрьму. В попытках освободиться Алекс даже написал письмо в консульство США и попросил у них политическое убежище в замен на некую "пикантную информацию", но тщетно. Тайская полиция заявила, что они не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации страны.

Несмотря на ограниченную свободу, в тюрьме ребята тоже не теряли дух и решили продолжить свою деятельность на безвозмездной основе. Рыбка громко хвасталась в Instagram, что они уже обучили техникам соблазнения три тайские тюрьмы. Причем бесплатно, а не за десятки тысяч рублей, которые платили им ученики, желающие раскрепоститься (цены на выездные тренинги доходили до 100 тысяч рублей).

Судебное решение

В апреле суд города Паттайи оправдал Александра Кириллова и Анастасию Вакушевич, а также еще шестерых граждан РФ и Белоруссии по делу о нелегальной трудовой деятельности в Таиланде. Но следствие по второму делу об обвинении в групповом сутенерстве еще продолжалось.

В июле Алекс и Настя предстали перед тайским судом, но не признали свою вину. Их и еще шестерых человек обвиняли сразу по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Гражданам России и Белоруссии грозило по 10–20 лет тюрьмы.

15 января, через год после задержания, стало известно, что Алекс Лесли и Настя Рыбка на суде в Таиланде признали свою вину. Все подсудимые по делу об организации нелегального секс-тренинга в таиландском курортном городе Паттайя приговорены к условному сроку. Уже в четверг они могут быть депортированы в Россию и Белоруссию.