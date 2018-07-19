Рыбка и Лесли будут защищаться в суде Таиланда

Обвиняемые в организации секс-тренингов Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Леси) и еще шесть граждан России и Белоруссии предстали перед судом курортного города Паттайя 19 июля, передает телеканал Москва 24.

Рыбка и Лесли заявили, что будут защищаться в суде. Следующее заседание назначили на 20 августа.

Адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы шести из восьми подсудимых, включая Анастасию Вашукевич, Александра Кириллова сообщил, что каждого подсудимого допросят отдельно. Показания возьмут у свидетелей, следователей и экспертов.

Подсудимые, по словам адвоката, имеют право признать себя виновными на любой стадии процесса.

Рыбку, Лесли и еще шестерых человек обвиняют по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им может грозить по 10–20 лет тюрьмы.