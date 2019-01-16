Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда в четверг

Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), а также еще шестерых фигурантов по делу о нелегальном "секс-тренинге" в Таиланде могут депортировать из страны 17 января. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

"Представитель иммиграционной полиции сообщил нам, что все восемь россиян и белорусов, осужденных вчера судом Паттайи на условные сроки наказания, могут покинуть Таиланд уже завтра: проверка по полицейским дактилоскопическим и иным учетам, проводимая перед депортацией, в их отношении завершена", – сказал он, передает РИА Новости.

Во вторник, 15 января, стало известно, что Алекс Лесли и Настя Рыбка на суде в Тайланде признали свою вину. Россиянина Александра Кириллова и гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич арестовали в Паттайе в феврале прошлого года. Около года они провели в следственной тюрьме. Вместе с ними были задержаны еще шесть человек. Все фигуранты дела признали себя виновными.

Лесли и Рыбку, а также еще шестерых человек обвиняли сразу по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Гражданам России и Белоруссии грозило по 10–20 лет тюрьмы.