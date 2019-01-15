Алекс Лесли и Настя Рыбка на суде в Таиланде признали себя виновными

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) на суде в Таиланде признали себя виновными.
Как сообщает РИА Новости, все подсудимые по делу об организации нелегального секс-тренинга в таиландском курортном городе Паттайя приговорены к условному сроку.
Накануне стало известно, что перед началом судебных заседаний все подсудимые отказались от услуг адвокатов.
Рыбку, Лесли и еще шестерых человек обвиняют по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Согласно местному законодательству, им грозило по 10-20 лет тюрьмы.
Это второе обвинение в их адрес, расследуемое полицией Паттайи. По обвинению в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности в Таиланде их оправдали. Все подследственные содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.
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