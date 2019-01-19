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19:05

Рыбка не признала вину по делу о вовлечении в проституцию

суды

19:05

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) на заседании в Нагатинском суде Москвы не признала вину по делу о вовлечении в проституцию.

"Я не виновата в том, в чем меня обвиняет", – приводит слова Вашукевич Агентство "Москва".

Вашукевич задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Таиланда, откуда ее депортировали за незаконную предпринимательскую деятельность и незаконное оказание секс-услуг. Рыбка провела в тайской тюрьме более 10 месяцев. Суд приговорил ее к условному сроку.

В России уголовное дело против Вашукевич и тренера по личностному развитию Александра Кириллова (Алекс Лесли) было возбуждено еще в 2018 году после обращения в полицию двух девушек. Следствие попросило суд арестовать подозреваемых.

В чем обвиняют Рыбку и Лесли в России

суды

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