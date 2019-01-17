Полиция подтвердила задержание Лесли и Рыбки в России

Фото: facebook.com/Алекс Лесли

Фигуранты дела о "секс-тренинге" в Паттайе Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержаны после прилета в Москву из Таиланда. Это подтверждает столичная полиция, передает "Интерфакс".

В городском главке МВД уточнили, что вместе с ними были задержаны еще двое граждан РФ – Андрей Ижешко и Мария Жаркова. Сейчас всех их везут в полицию для проведения следственных действий.

Задержанным вменяется вовлечение в занятие проституцией. Максимальная санкция данной статьи УК предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В феврале прошлого года тайская полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, выбранном для проведения секс-тренинга с участием российских туристов. Тогда слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, включая Лесли и Рыбку, задержали.

В январе 2019 году суд Таиланда приговорил гражданку Белоруссии Вашукевич к условному сроку за проведение секс-тренинга для путешественников. Она получила девять месяцев тюрьмы, которые уже отбыла за решеткой за время следствия. Кроме того, Рыбку освободили от уплаты штрафа в размере 3,1 тысячи долларов за истечением срока давности.

Аналогичный приговор получили еще семь обвиняемых, считая Лесли, который называл себя тренером по личностному росту. 17 января всю компанию выдворили из Таиланда. Первой об их задержании после прилета в Москву сообщила супруга Кириллова Кристина Шереметьева.

Женщина уточнила, что Вашукевич не должна была выходить в Москве. Планировалось, что ее отправят в Минск.

"Настя говорила неоднократно и можно сказать еще раз: она не готова обсуждать ни с кем конфиденциальную информацию. Никаких компрометирующих файлов у нее нет", – поведала Шереметьева, добавив, что в тайской тюрьме россиян посещали сотрудники ФБР, которые интересовались паролями от их телефонов.

Со слов Кристины, Рыбке поступали угрозы. "Мы опасаемся за их жизни. Не то, что задержали их или нет. После того, как угрозы поступали", – заключила Шереметьева.

