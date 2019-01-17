Алекса Лесли с командой задержали в аэропорту Шереметьево

Фото: facebook.com/Алекс Лесли

Российские спецслужбы задержали Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его команду в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

15 января он вместе с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) признали себя виновными в организации секс-тренингов в Таиланде. Всем причастным дали условное наказание и депортировали из страны. По прилете на родину их встретили силовики.

По словам гражданской супруги Кириллова Кристины Шереметьевой, причина и срок задержания прилетевшей группы пока не известны.

Отмечается, что Рыбка не должна задержатся в России, поскольку ее собирались отправить транзитом в Белоруссию.

Лесли и Рыбку обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, совершенном группой лиц. Известно, что четверых из 10 возвращавшихся в Москву сразу после задержания отвели в отдельную комнату в воздушной гавани.

По данным РИА Новости, Рыбка, Лесли, а также еще пять граждан России и Белоруссии, ставших фигурантами громкого дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум. Еще один фигурант дела пока находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Его депортируют в ближайшие дни.

В феврале 2018 года Рыбку и Лесли обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Вскоре эти обвинения заменили на новые. Им вменили создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество.

Ранее Настя Рыбка рассказала о своих планах после освобождения из таиландской тюрьмы. Она собирается сотрудничать с некими людьми.

