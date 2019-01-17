Алекса Лесли с командой задержали в аэропорту Шереметьево

Российские спецслужбы задержали Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его команду в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
15 января он вместе с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) признали себя виновными в организации секс-тренингов в Таиланде. Всем причастным дали условное наказание и депортировали из страны. По прилете на родину их встретили силовики.
По словам гражданской супруги Кириллова Кристины Шереметьевой, причина и срок задержания прилетевшей группы пока не известны.
Отмечается, что Рыбка не должна задержатся в России, поскольку ее собирались отправить транзитом в Белоруссию.
Лесли и Рыбку обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, совершенном группой лиц. Известно, что четверых из 10 возвращавшихся в Москву сразу после задержания отвели в отдельную комнату в воздушной гавани.
По данным РИА Новости, Рыбка, Лесли, а также еще пять граждан России и Белоруссии, ставших фигурантами громкого дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум. Еще один фигурант дела пока находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Его депортируют в ближайшие дни.
В феврале 2018 года Рыбку и Лесли обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Вскоре эти обвинения заменили на новые. Им вменили создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество.
Ранее Настя Рыбка рассказала о своих планах после освобождения из таиландской тюрьмы. Она собирается сотрудничать с некими людьми.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.