Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 января, 20:24 (обновлено 17.01.2019 21:04)

Алекса Лесли с командой задержали в аэропорту Шереметьево

происшествия

17 января, 20:24

Поделиться в социальных сетях:

Фото: facebook.com/Алекс Лесли

Российские спецслужбы задержали Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его команду в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

15 января он вместе с Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) признали себя виновными в организации секс-тренингов в Таиланде. Всем причастным дали условное наказание и депортировали из страны. По прилете на родину их встретили силовики.

По словам гражданской супруги Кириллова Кристины Шереметьевой, причина и срок задержания прилетевшей группы пока не известны.

Отмечается, что Рыбка не должна задержатся в России, поскольку ее собирались отправить транзитом в Белоруссию.

Лесли и Рыбку обвиняют в вовлечении в занятие проституцией, совершенном группой лиц. Известно, что четверых из 10 возвращавшихся в Москву сразу после задержания отвели в отдельную комнату в воздушной гавани.

По данным РИА Новости, Рыбка, Лесли, а также еще пять граждан России и Белоруссии, ставших фигурантами громкого дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, вылетели в Москву регулярным авиарейсом из Бангкокского аэропорта Суваннапхум. Еще один фигурант дела пока находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Его депортируют в ближайшие дни.

В феврале 2018 года Рыбку и Лесли обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства Таиланда. Вскоре эти обвинения заменили на новые. Им вменили создание тайного преступного сообщества, предоставление услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничество.

Ранее Настя Рыбка рассказала о своих планах после освобождения из таиландской тюрьмы. Она собирается сотрудничать с некими людьми.

Алекс Лесли и Настя Рыбка прилетели в Шереметьево

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика