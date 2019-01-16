Настя Рыбка рассказала о планах после освобождения из таиландской тюрьмы

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала о планах найти работу на телевидении после освобождения из таиландской тюрьмы и возвращения домой.

"Мне хочется сотрудничать с людьми. С кем именно, пока не скажу, просто не хочу говорить заранее, пока это еще не получилось. Вы все увидите сами", – рассказала Рыбка РИА Новости по телефону из центра временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. Девушка заверила, что сейчас у нее "исключительно хорошие намерения". "Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне", – отметила она.

Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли), а также еще шестерых человек арестовали в Паттайе в феврале 2018 года. Их обвиняли по четырем уголовным статьям, связанных с организацией услуг сексуального характера в составе преступной группы. Подсудимым грозило 10–20 лет тюрьмы. 15 января они признали свою вину и были приговорены к условным срокам. Всех восьмерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" могут депортировать из Таиланда 17 января.