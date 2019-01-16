Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:37

Настя Рыбка рассказала о планах после освобождения из таиландской тюрьмы

за рубежом суды

16:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала о планах найти работу на телевидении после освобождения из таиландской тюрьмы и возвращения домой.

"Мне хочется сотрудничать с людьми. С кем именно, пока не скажу, просто не хочу говорить заранее, пока это еще не получилось. Вы все увидите сами", – рассказала Рыбка РИА Новости по телефону из центра временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. Девушка заверила, что сейчас у нее "исключительно хорошие намерения". "Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне", – отметила она.

Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли), а также еще шестерых человек арестовали в Паттайе в феврале 2018 года. Их обвиняли по четырем уголовным статьям, связанных с организацией услуг сексуального характера в составе преступной группы. Подсудимым грозило 10–20 лет тюрьмы. 15 января они признали свою вину и были приговорены к условным срокам. Всех восьмерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" могут депортировать из Таиланда 17 января.

Алекса Лесли и Настю Рыбку собираются депортировать из Таиланда до конца недели

за рубежом суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика