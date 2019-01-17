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09:15

Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда

происшествия

09:15

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Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru/

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были депортированы из Бангкока в Москву 17 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Пара прибыла в аэропорт Суваннапхум в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции Таиланда. Депортируемые отказались от общения с прессой и быстро прошли на паспортный контроль в сопровождении полицейских.

Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года после проведения секс-тренинга для туристов. Их обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Рыбка и Лесли признали себя виновными. Тайский суд приговорил их к условному сроку.

Власти Таиланда депортируют на родину Настю Рыбку и Алекса Лесли

происшествия

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