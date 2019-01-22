Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки

Александр Лукашенко поручил заняться освобождением гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, подозреваемой в России в вовлечении в проституцию, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, поручение Лукашенко уже приняли к исполнению в белорусском МИД. В посольстве Белоруссии в РФ отметили, что Настя Рыбка за консульской поддержкой к ним не обращалась.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в свою очередь назвал освобождение Рыбки комплексной заслугой. Он отметил, что все поручения президента страны, которые получает его министерство, беспрекословно исполняются.
Ранее адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что Рыбку и Алекса Лесли (Александра Кириллова) отпустили из отделения полиции. Позже Нагатинский суд столицы решил прекратить производство по ходатайству следователя об их аресте.
Уголовное дело в их отношении возбудили в прошлом году после обращения в полицию двух девушек. Рыбка и Лесли проходят по делу о вовлечении в проституцию.
Рыбку и Лесли задержали 17 января в столичном аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил их к условному сроку.
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