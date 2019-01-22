Суд прекратил производство по аресту Рыбки и Лесли

Производство по ходатайству следователя об аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) прекращено. Такое решение принял Нагатинский суд столицы, передает Агентство "Москва".
"Производство по ходатайству следователя прекратить", – приводит агентство слова судьи.
Ранее адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что Рыбку и Лесли отпустили из отделения полиции.
Уголовное дело в их отношении возбудили в прошлом году после обращения в полицию двух девушек. Рыбка и Лесли проходят по делу о вовлечении в проституцию. Следствие попросило суд арестовать подозреваемых.
Рыбку и Лесли задержали 17 января в столичном аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил их к условному сроку.
При первом рассмотрении дела в Нагатинском суде столицы Рыбка не признала вину по делу о вовлечении в проституцию.
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