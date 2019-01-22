Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) отпустили из отделения полиции. Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина. Обвинение им пока не предъявлено, сообщает Агентство "Москва".

"Освободили под обязательство о явке. Суда не будет", – сообщила Сидоркина.

Уголовное дело против Вашукевич и Кириллова возбуждено в 2018 году после обращения в полицию двух девушек. Они проходят по делу о вовлечении в проституцию. Следствие попросило суд арестовать подозреваемых.

Рыбку и Лесли задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где они провели более 10 месяцев, дожидаясь решения суда по делу о незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Тайский суд приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку.

При первом рассмотрении дела в Нагатинском суде Москвы Рыбка не признала вину по делу о вовлечении в проституцию.

Вместе с Рыбкой и Лесли в ОВД находятся Андрей Покер и Мария Жаркова. Другие участники секс-тренингов разъехались по своим домам. В их числе Вадим Нехотца. Почти все время пребывания в Таиланде он провел в следственной тюрьме.