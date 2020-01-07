Стало известно, паспорт какой страны самый привлекательный в мире

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Назван самый привлекательный паспорт в мире. Соответствующий рейтинг провела швейцарская фирма Henley&Partners, его обновленная версия опубликована на сайте компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что российский документ занял лишь 51-е место списка. По гражданству России можно въехать в 118 стран, при этом предварительно не оформляя визу.

Лидером топа явился японский паспорт. Его обладатели могут безвизово посещать 191 государство. На следующих строчках рейтинга разместились Сингапур, Германия и Южна Корея.

Основой исследования служит индекс свободы передвижения, согласно которому выясняется количество стран, в которые гражданин имеет право въехать без оформления визы либо по упрощенному порядку.