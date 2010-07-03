Россия заняла 51-е место в индексе паспортов

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Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран. Россия оказалась на 51-й строчке, жители страны могут посещать 116 стран без визы.

Первое место удерживают Япония и Сингапур (189 государств). Следом идут Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Японии отказаться от виз. Разговор об этом зашел в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами государств до 400 тысяч человек в год.

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал, что у РФ безвизовый режим практически со всеми странами Северной Африки, Латинской Америки. Без загранпаспорта россиянам можно посещать Армению, Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. Традиционно из стран, с которыми у РФ безвизовый режим, большим спросом у российских граждан пользуется Турция.

