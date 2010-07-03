Россия заняла 51-е место в индексе паспортов

Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран. Россия оказалась на 51-й строчке, жители страны могут посещать 116 стран без визы.
Первое место удерживают Япония и Сингапур (189 государств). Следом идут Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран). Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).
На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.
Ранее сообщалось, что Россия предложила Японии отказаться от виз. Разговор об этом зашел в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами государств до 400 тысяч человек в год.
Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал, что у РФ безвизовый режим практически со всеми странами Северной Африки, Латинской Америки. Без загранпаспорта россиянам можно посещать Армению, Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. Традиционно из стран, с которыми у РФ безвизовый режим, большим спросом у российских граждан пользуется Турция.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.