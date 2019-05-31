Куда можно поехать отдохнуть без виз

Россия предложила Японии отказаться от виз. Разговор об этом зашел в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами государств до 400 тысяч человек в год. Пока страны ведут переговоры, разбираемся, куда можно поехать отдохнуть без визы уже сегодня.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Курс на Японию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил своему японскому коллеге Таро Коно о предложении перейти на полный безвизовый режим между странами. Глава российского ведомства отметил, что речь в первую очередь идет о туристических и деловых поездках.

По словам Лаврова, вопрос о безвизовом режиме появился, так как между государствами ранее была достигнута договоренность увеличить обмен между гражданами стран до 400 тысяч человек в год уже к 2023 году. Идею министра иностранных дел РФ в разговоре с Москвой 24 поддержал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР При отмене виз важна паритетность, обе страны должны идти друг другу навстречу. Россия и Япония уже упростили систему подачи документов. Следующий шаг – отмена виз. Это будет стимулом для туризма и бизнеса.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что после отмены виз поток туристов из России в Японию может увеличиться на 10–30 процентов.

Куда поехать

Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал, что традиционно из стран, с которыми у РФ безвизовый режим, большим спросом у российских граждан пользуется Турция. "Турция делала заявление, что хотела бы пускать туристов только по российским паспортам. Но дальше заявления пока не пошло", – констатировал эксперт.

При этом Горин уточнил, что пока без загранпаспорта россиянам можно посещать Армению, Белоруссию, Казахстан, Абхазию, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию. При пересечении границы с другими государствами непременно понадобится этот документ.





Владимир Канторович первый вице-президент АТОР У человека, который хочет поехать куда-то отдохнуть, всегда в голове есть несколько вариантов. Когда люди выбирают из нескольких стран, первыми отсеиваются государства с визовым режимом.

Канторович добавил, что у РФ безвизовый режим практически со всеми странами Северной Африки, Латинской Америки.

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Чудодейственный "безвиз"

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, после отмены визового режима поток туристов моментально увеличивается. Так, согласно его данным, когда был введен безвизовый режим с Израилем, поток туристов вырос на 40 процентов. Аналогичная ситуация сложилась в случае с Южной Кореей.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Виза – это не столько деньги, сколько потеря времени. Люди из городов, где нет консульства или визового центра, вынуждены оплачивать перелет для подачи документов в городах, где есть консульства и центры. Россия делает все, чтобы иностранные граждане приезжали к нам без виз.

Горин также отметил успех в отношениях между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Когда страны отменили визы, поток туристов увеличился на 60–70 процентов.

"Ничего хорошего от виз нет, один вред. Как с точки зрения туризма, так и бизнеса. Считается, что визы уберегают нашу страну от нелегальной эмиграции. Это, конечно, вопрос профильных ведомств. Но я с трудом представляю себе японских нелегальных эмигрантов в России", – заключил Владимир Канторович.

Траты на загранпаспорт

Даже когда не нужно делать визу, зачастую необходимо иметь при себе загранпаспорт. В России паспорта делают сроком на пять или – согласно новому образцу – на 10 лет. Государственная пошлина на паспорта старого образца меньше. Взрослому придется потратить две тысячи рублей, а ребенку документ сделают за одну тысячу.

Паспорт на 10 лет взрослому обойдется в пять тысяч рублей, а оформление документа для ребенка будет стоить две с половиной тысячи. Но у паспортов старого образца, помимо меньшей цены, есть еще одно преимущество: срочное оформление. А документ на 10 лет вам придется ждать от одного до трех месяцев.