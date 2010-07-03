В АТОР оценили предложение России о безвизовом режиме с Японией

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, какие возможности даст безвизовый режим между Россией и Японией.
По его словам, у японцев есть огромный интерес к России. Россия также предлагает интересные маршруты в Японию для туристов, так что это станет "хорошим подспорьем для туризма", считает вице-президент АТОР. Он отметил, что турпоток при отмене виз увеличится на 30%.
"Российско-японские отношения как раз показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз", – пояснил Горин RT.
Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. Отмечалось, что визовая интеграция начнется с деловых и туристических поездок.
Лавров подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу. Речь о нововведении зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год, объяснил он.
С 25 мая россияне без виз могут посещать Коста-Рику. Находиться там в таком режиме можно до 90 календарных дней. До 31 октября Албания отменила визы для россиян, собирающихся туристическую или частную поездку в страну на аналогичный срок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.