В АТОР оценили предложение России о безвизовом режиме с Японией

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, какие возможности даст безвизовый режим между Россией и Японией.

По его словам, у японцев есть огромный интерес к России. Россия также предлагает интересные маршруты в Японию для туристов, так что это станет "хорошим подспорьем для туризма", считает вице-президент АТОР. Он отметил, что турпоток при отмене виз увеличится на 30%.

"Российско-японские отношения как раз показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз", – пояснил Горин RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. Отмечалось, что визовая интеграция начнется с деловых и туристических поездок.

Лавров подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу. Речь о нововведении зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год, объяснил он.

С 25 мая россияне без виз могут посещать Коста-Рику. Находиться там в таком режиме можно до 90 календарных дней. До 31 октября Албания отменила визы для россиян, собирающихся туристическую или частную поездку в страну на аналогичный срок.