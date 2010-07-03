Фото: depositphotos/prescott10

С 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

В сообщении говорится, что жители России смогут безвизово находиться на территории Коста-Рики в течение 90 дней, не считая даты выезда. При этом такие же правила действуют для граждан Коста-Рики относительно пребывания в России.

Оформление визы потребуется только в том случае, если граждане одной из двух стран захотят осуществить трудовую или коммерческую деятельность на ее территории, а также при необходимости задержаться там на срок, превышающий 90 дней.

Соглашение об отмене от визовых формальностей было подписано Россией и Коста-Рикой в 2018 году. Подписание прошло 3 мая в Сан-Хосе и 28 мая в Москве.