С 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.
В сообщении говорится, что жители России смогут безвизово находиться на территории Коста-Рики в течение 90 дней, не считая даты выезда. При этом такие же правила действуют для граждан Коста-Рики относительно пребывания в России.
Оформление визы потребуется только в том случае, если граждане одной из двух стран захотят осуществить трудовую или коммерческую деятельность на ее территории, а также при необходимости задержаться там на срок, превышающий 90 дней.
Соглашение об отмене от визовых формальностей было подписано Россией и Коста-Рикой в 2018 году. Подписание прошло 3 мая в Сан-Хосе и 28 мая в Москве.
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