Россия предложила Японии отказаться от виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил своему японскому коллеге Таро Коно о предложении перейти на полный безвизовый режим, передает РИА Новости.
"Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", – сказал Лавров по итогам встречи с Таро Коно.
Он отметил, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу, и пояснил, что речь о безвизовом режиме зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.
Встреча в формате "2+2" проходит в столице Японии. В переговорах принимают участие главы МИД и Минобороны двух стран.
Ранее сообщалось, что с 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Граждане РФ получат право находиться на территории латиноамериканского государства до 90 календарных дней. Соглашение об отмене визовых формальностей Россия и Коста-Рика подписали в прошлом году.
Кроме того, с 1 апреля по 31 октября Албания отменила визы для россиян, которые планируют туристическую или частную поездку в страну сроком до 90 дней. При этом в МИД РФ напомнили о необходимости оформить медицинскую страховку на весь период пребывания за рубежом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.