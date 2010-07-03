Россия предложила Японии отказаться от виз

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил своему японскому коллеге Таро Коно о предложении перейти на полный безвизовый режим, передает РИА Новости.

"Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", – сказал Лавров по итогам встречи с Таро Коно.

Он отметил, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу, и пояснил, что речь о безвизовом режиме зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

Встреча в формате "2+2" проходит в столице Японии. В переговорах принимают участие главы МИД и Минобороны двух стран.

Ранее сообщалось, что с 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Граждане РФ получат право находиться на территории латиноамериканского государства до 90 календарных дней. Соглашение об отмене визовых формальностей Россия и Коста-Рика подписали в прошлом году.

Кроме того, с 1 апреля по 31 октября Албания отменила визы для россиян, которые планируют туристическую или частную поездку в страну сроком до 90 дней. При этом в МИД РФ напомнили о необходимости оформить медицинскую страховку на весь период пребывания за рубежом.