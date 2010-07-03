Албания на семь месяцев отменит визы для россиян

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Албания с 1 апреля по 31 октября 2019 года отменит визы для граждан России, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Эти правила коснутся россиян, владеющих действительными загранпаспортами и совершающих туристические либо частные поездки в Албанию сроком до 90 дней.

В дипведомстве напомнили, что сейчас между Россией и Албанией действует соглашение о взаимных поездках граждан от 7 апреля 1993 года, в соответствии с которым въезд россиян в Албанию возможен по действительным заграничным паспортам и визам.

В то же время в МИД напомнили о необходимости оформить медицинскую страховку на весь период пребывания за рубежом.

В январе сообщалось, что российские туристы в 2019 году могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.

Российский паспорт занял 48 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Соседние с Россией позиции заняли Микронезия, Босния и Герцеговина и Острова Палау. При этом наибольшие преимущества в 2019 году получат обладатели японского паспорта. Без виз они могут посетить 190 стран мира.

На втором месте оказались граждане Сингапура и Южной Кореи (по 189 стран). А третье место досталось французам и немцам, чьи паспорта позволяют безвизово посетить 188 стран. В десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Италия, Швеция, Великобритания, США, ОАЭ и Украина.

Ранее стало известно, что россиянам могут позволить посещать Турцию по внутренним паспортам. Такую возможность для граждан двух стран обсудят глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.