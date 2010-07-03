Страховщики назвали самые опасные страны для отдыха

Аналитики страховой компании назвали "самые опасные страны для отдыха" среди направлений, популярных у российских туристов. Для этого они исследовали более 19 тысяч обращений за медпомощью в течение последних четырех лет, сообщает РБК.
Согласно данным экспертов, "самыми опасными" среди популярных у российских туристов стран признаны Болгария и Турция. За помощью врачей обратились до 8% путешественников, посетивших эти государства, то есть шанс заболеть составляет почти один к десяти. Таким образом, лидерами по числу обращений за медпомощью оказались страны "спокойного пляжного отдыха", констатировали эксперты.
Исключения составляют случаи эпидемий в экзотических странах, например, в Гватемале или Эквадоре. Тогда туристы могут заболеть всей группой, а страховые компании несут наиболее ощутимые убытки.
К "опасным странам" страховщики также отнесли Грецию (5% обращений), Таиланд (до 4%), Кипр и Испанию (до 3%). За ними следуют Черногория (около 3%) и ОАЭ (до 2%).
При этом самыми безопасными из числа популярных у россиян стран для отдыха эксперты назвали Румынию и Сербию. Там число обращений туристов к врачам не превышает 0,5%.
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