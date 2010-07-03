Медом намазано: Россия станет более привлекательной для туристов

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В Совфеде предложили принять дополнительные меры для привлечения в Россию туристов. Об этом Агентству "Москва" рассказал замглавы комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

В конце марта главы МИД России и Турции обсудят возможность разрешить поездки между странами по внутренним паспортам. "В данном вопросе речь идет не об одностороннем упразднении загранпаспортов, а о взаимных посещениях по внутренним документам, удостоверяющим личность", – подчеркнул Фомин. Он признал, что такое соглашение между Москвой и Анкарой приведет к дополнительной конкуренции для российских курортов. "Но наши граждане вправе отдыхать там, где они захотят. Безусловно, для туристов введение такого режима будет очень удобным", – заявил сенатор.

Фомин также призвал создать дополнительные условия, которые бы сделали Россию более привлекательной для туристов из-за рубежа. Парламентарий напомнил о шагах турецких властей по упрощению правил въезда для туристов и предложил "этот опыт брать на вооружение". По словам Фомина, "российский туризм развивается очень успешно". В частности, он отметил, что многие российские отели уже "ни в чем не уступают турецким".

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу планируют обсудить въезд по внутренним паспортам для граждан двух стран. Этот вопрос политики поднимут на переговорах 28 марта в Анталье и 8 апреля в Москве.

Сейчас для российских туристов действует упрощенный порядок посещения Турции. Они могут находиться в стране без визы в течение 90 дней.