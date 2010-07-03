Россияне смогут путешествовать по Черногории до 90 дней без визы

Россияне смогут посещать Черногорию без визы на срок до 90 дней с 15 апреля по 31 октября. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее гражданам России разрешалось въезжать в страну без виз, если продолжительность их непрерывного пребывания в Черногории не превышала 30 дней. Такие же правила действовали для граждан Черногории, которые посещали Россию.
Как уточнили в МИД, 21 марта правительство Черногории приняло решение временно освободить граждан РФ от необходимости оформлять визу, даже если они планируют путешествовать по стране дольше месяца. Теперь для въезда и пребывания в Черногории на срок до 90 дней россиянам достаточно предъявить действующий загранпаспорт. Виза понадобится лишь тем, кто собирается работать или учиться в Черногории.
Ранее сообщалось, что с 25 мая россияне смогут посещать Коста-Рику без виз. Граждане РФ получат право находиться на территории латиноамериканского государства до 90 календарных дней. Соглашение об отмене визовых формальностей Россия и Коста-Рика подписали в прошлом году.
Кроме того, с 1 апреля по 31 октября Албания отменила визы для россиян, которые планируют туристическую или частную поездку в страну сроком до 90 дней. При этом в МИД РФ напомнили о необходимости оформить медицинскую страховку на весь период пребывания за рубежом.
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