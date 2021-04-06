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Общество

01:03

Москвичам начнут выдавать электронные паспорта в декабре

общество

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Жители Москвы смогут получить паспорт в виде пластиковой карточки с чипом (ПЭН) уже с 1 декабря 2021 года.

В регионах удостоверение личности нового образца станет доступно не позднее 1 июля 2023 года, рассказали телеканалу RT в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что с юридической точки зрения ПЭН будет приравнен к действующим бумажным паспортам. При этом он будет иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.

Получить новый паспорт сможет любой гражданин по достижении 14-летнего возраста, никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. На первом этапе планируется выдать 100 тысяч ПЭН.

Процедура практически не будет отличаться от получения бумажного паспорта. Однако придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук.

На микросхеме в ПЭН будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца – его электронная подпись.

В МВД рассчитывают, что страны, в которые россиян пускают по внутреннему паспорту, можно будет въехать и по новому документу. При утере его можно будет быстро заблокировать.

Ранее МВД запретило ретушировать фотографии для паспортов. Новый административный регламент также исключил использование цветных контактных линз и форменной одежды.

Россиянам начнут выдавать электронные паспорта

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