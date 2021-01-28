МВД запретило ретушировать фотографии для паспортов

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков
Новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов вступил в силу.
Как пишет "Российская газета", одним из нововведений стал запрет на обработку и ретуширование фотографий для документа. В регламенте подчеркивается, что "на изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого".
Новые правила также запрещают использование цветных контактных линз и форменную одежду, так как такой прием используют аферисты. Кроме того, нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка.
При этом по религиозным убеждениям допускается головной убор, однако при условии, что он не скрывает овал лица. Помимо прочего, фото должно "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". Снимок может быть черно-белым или цветным.
Для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг, предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления на срок не более 30 дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием.
На период изготовления паспорта появилась возможность оформить временное удостоверение личности. Ранее стало известно, что электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года.
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