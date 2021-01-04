В Москве начнут внедрять электронные паспорта

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года.
Как сообщили ТАСС в МВД, к этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.
Электронный паспорт дополнит мобильное приложение, что обеспечит граждан электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам".
В ведомстве пояснили, что такой паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности, износостойкостью, возможностью блокировки при утере.
Он будет представлять собой пластиковую карточку с электронным носителем информации. Отмечается, что документ будет отечественного производства.
На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте. При этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что в 2021 году заработает система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в транспорте.
Россиянам начнут выдавать электронные паспорта
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