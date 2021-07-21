Гражданам РФ разрешили не указывать в паспорте данные о браке и детях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло изменения в правила об отметках в российском паспорте, соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

По новым правилам, в паспорт будет необязательно вносить сведения о браке, детях до 14 лет, ИНН, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, а также группе крови и резус-факторе. Теперь эти отметки будут ставиться в паспорт по желанию гражданина.

Обязательным останется внесение информации о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней вместо десяти. Кроме того, правительство продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, до 90 дней.

Сегодня, если гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему нужно сразу же поменять паспорт, поскольку документ автоматически становится недействительным. На время оформления нового документа, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданину выдается временное удостоверение личности.

