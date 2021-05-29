В России изменят правила выдачи заграничных паспортов

В России изменят правила оформления заграничных паспортов для соответствия приказу МВД РФ. Как передает газета "Известия", новый формат процедуры вступит в силу с 30 мая.

Согласно документу, на получение паспорта смогут претендовать граждане РФ, проживающие и на территории страны, и за ее пределами. В последнем случае заявителям потребуется прибыть в Россию.

Кроме того, изменились правила оплаты госпошлины при утрате паспорта или если документ пришел в негодность. Освобождаются от этой платы только россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. В случае с паспортом старого образца пошлина составит 2 тысячи рублей, нового – 5 тысяч рублей (а также потребуется сдать отпечатки пальцев).

В МВД уточнили, что срок предоставления госуслуги при подаче документов по месту жительства не должен превышать одного месяца. Для заявителей по месту пребывания этот срок составит до трех месяцев.

В настоящий момент оформить заграничный паспорт можно через портал госуслуг при наличии полного доступа или в центрах "Мои документы".

В конце апреля стало известно, что уже более 2,5 тысячи горожан подали заявление на изготовление загранпаспорта с биометрическими данными через криптобиокабину. С помощью криптобиометрической кабины происходит сбор и передача персональных данных в МВД.