Сертификат вакцинации от COVID-19 на английском языке теперь можно получить на госуслугах

11:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На портале госуслуг стало возможно получить сертификат вакцинации от коронавируса на английском языке. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
"Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ", – рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.
Он отметил, что в сертификате в формате QR-кода будут содержаться сведения о загранпаспорте, если перед этим человек оставит их в личном кабинете на портале госуслуг.
Качанов уточнил, что международные требования, касающиеся вакцинации, пока находятся на этапе формирования
"В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены", – добавил представитель министерства.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что тема введения COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки. По ее мнению, при отсутствии понятных целей введения таких паспортов они могут стать скрытой формой принуждения и даже породить неравенство между пациентами.
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