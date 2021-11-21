В РФ могут расширить перечень оснований для изъятия загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перечень оснований для изъятия загранпаспортов могут расширить в РФ. Признаваться недействительным и изыматься документ будет при внесении изменений в персональные данные, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Законопроект о внесении поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в нее был рассмотрен Госдумой 17 ноября. Документ в федеральный парламент внесло правительство.

На данный момент ведется сбор поправок к проекту закона. Он продлится до 1 декабря.

Отмечается, что в действующем законодательстве уже имеется ряд основания, при которых у гражданина России могут изъять загранпаспорт. В частности, это касается обвиняемых и осужденных граждан, а также людей, уклоняющихся от выплаты алиментов или долгов.

При наличии временного запрета на выезд из страны загранпаспорт изымается и передается на временное хранение в соответствующие органы.

Согласно законопроекту, в число новых оснований для изъятия заграничного паспорта предлагается включить утрату документа, смену фамилии, имени, отчества или пола, данных о дате и месте рождения. Забирать загранпаспорт хотят и по истечении срока его действия, после смерти владельца или при неполучении документа в течение трех лет с момента его оформления.

Также основаниями изъятия загранпаспорта могут стать утрата российского гражданства и обнаружение недостоверных сведений или оформление по поддельным документам.

Законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников, был внесен в Госдуму 12 августа. В частности, инициатива касалась должников. Отмечалось, что после исполнения своих обязательств гражданин сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.

