В РФ могут расширить перечень оснований для изъятия загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перечень оснований для изъятия загранпаспортов могут расширить в РФ. Признаваться недействительным и изыматься документ будет при внесении изменений в персональные данные, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Законопроект о внесении поправок в закон о порядке выезда из России и въезда в нее был рассмотрен Госдумой 17 ноября. Документ в федеральный парламент внесло правительство.
На данный момент ведется сбор поправок к проекту закона. Он продлится до 1 декабря.
Отмечается, что в действующем законодательстве уже имеется ряд основания, при которых у гражданина России могут изъять загранпаспорт. В частности, это касается обвиняемых и осужденных граждан, а также людей, уклоняющихся от выплаты алиментов или долгов.
При наличии временного запрета на выезд из страны загранпаспорт изымается и передается на временное хранение в соответствующие органы.
Согласно законопроекту, в число новых оснований для изъятия заграничного паспорта предлагается включить утрату документа, смену фамилии, имени, отчества или пола, данных о дате и месте рождения. Забирать загранпаспорт хотят и по истечении срока его действия, после смерти владельца или при неполучении документа в течение трех лет с момента его оформления.
Также основаниями изъятия загранпаспорта могут стать утрата российского гражданства и обнаружение недостоверных сведений или оформление по поддельным документам.
Законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников, был внесен в Госдуму 12 августа. В частности, инициатива касалась должников. Отмечалось, что после исполнения своих обязательств гражданин сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.
Правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
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