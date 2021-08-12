В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников, в Госдуму внесло правительство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ, размещенный в базе законодательной деятельности палаты парламента.
Согласно инициативе, у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, заграничные паспорта подлежат изъятию. После исполнения своих обязательств должник сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.
Кроме того, ограничения могут вводиться, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого. Это касается и осужденных за совершение преступления.
Также, согласно законопроекту, устанавливаются основания для признания заграничных паспортов недействительными в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Такие документы будут изыматься.
Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, которым предусматривается изъятие у должников загранпаспортов до исполнения предписанных им судом обязательств.
Судебные приставы будут забирать у должников загранпаспорта
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