Юрист поддержала идею изымать загранпаспорта у должников

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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею изымать у должников загранпаспорта, поскольку это подтолкнет их к исполнению судебных решений. Таким мнением она поделилась в беседе с RT.

"Я, как практикующий судебный адвокат, поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников... <...> И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений, я считаю, что это правильно", – сказала она.

Ярмуш привела в пример ситуацию, когда гражданин, в отношении которого введен запрет на выезд, отправляется в сопредельную страну, в которую можно попасть по российскому удостоверению личности, а уже оттуда выезжает в другие страны, используя загранпаспорт.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа, которым предусматривается изъятие у должников загранпаспортов до исполнения предписанных им судом обязательств.

