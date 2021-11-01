Названо число невыездных из-за долгов россиян

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Порядка 4,2 миллиона россиян временно не могут выехать за пределы страны из-за накопившихся долгов. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", – приводит его слова РИА Новости.

Аристов также отметил, что за первые девять месяцев текущего года приставы смогли найти более 7 тысяч скрывавшихся россиян, 748 из них были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Глава ФССП также добавил, что с начала 2021 года к административной ответственности были привлечены более 474 тысяч должников, к уголовной – более 47 тысяч.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ужесточить ответственность банков за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки.