Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ужесточить ответственность банков за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки, сообщает RT.

Соответствующее предложение она направила на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной. Волынец напомнила об указе президента, согласно которому банкам запрещается снимать деньги со счетов должников, чей доход ниже прожиточного минимума. По ее словам, это решение связано с высокой долговой нагрузкой малообеспеченных граждан, значительную часть которых составляют семьи с детьми, пояснила общественница.

При этом в адрес омбудсмена поступают обращения от родителей несовершеннолетних детей, которым выплачиваются пособия за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Они жалуются на списания банками названных денежных средств с их расчетных счетов в счет погашения имеющихся задолженностей по возбужденным исполнительным производствам.

Волынец добавила, что взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Изменения были внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и закон "Об исполнительном производстве в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

После вступления изменений в силу должник сможет подать заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже общероссийского прожиточного минимума трудоспособного населения в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

После этого у банка или другой кредитной организации не будет возможности списывать долг с указанной суммы.