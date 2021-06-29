Путин подписал закон о защите минимального дохода должников

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и закон "Об исполнительном производстве в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

После вступления изменений в силу, должник сможет подать заявление о сохранение ежемесячного дохода в размере не ниже общероссийского прожиточного минимума трудоспособного населения в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

После этого у банка или другой кредитной организации не будет возможности списывать долг с указанной суммы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что закон призван защитить оказавшихся в сложной жизненной ситуации граждан. Он также отметил, что нельзя за долги лишать человека средств к существованию.

