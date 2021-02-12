Банки предупредили о росте ставок по кредитам в случае защиты дохода должников

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Российские банки будут вынуждены увеличить ставки по кредитам, если Госдума примет законопроект, закрепляющий за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий Ассоциации банков России (АБР).

Как отмечается, проект усложнит расчет платежеспособности должника, и банкам придется провести переоценку рисков в сторону повышения в связи с учетом неприкасаемого минимума. Также эти изменения могут негативно сказаться на платежной дисциплине заемщиков.

Кроме того, в АБР отметили, что нововведение не позволит взыскать долг, если доход заемщика находится на уровне прожиточного минимума.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о сохранении гарантированного дохода должников в размере прожиточного минимума, на который не смогут распространяться взыскания за долги.

Кроме того, законопроект вводит механизм обеспечения неприкосновенности ежемесячного минимального дохода, по которому граждане смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о его сохранении с указанием реквизитов банковского счета, на котором будут храниться эти средства. После этого банк не сможет их взыскать.

