Госдума вводит запрет на изъятие домашних животных за долги

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Госдума в первом чтении приняла поправки в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), запрещающие изъятие у должников домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.
Авторами такой инициативы выступили председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В соответствии с действующей версией ГПК, в России существует перечень сельскохозяйственных животных, на которых не могут распространяться взыскания по исполнительным документам. Законопроект предполагает расширение этого списка не использующимися в предпринимательской деятельности домашними животными.
По словам Крашенинникова, существующая ныне практика изъятия домашних животных влечет негативные последствия как для них, так и для их владельцев, которые считают питомцев членами семьи. Поэтому, отмечает депутат, такие изменения "будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев".
Бурматов, в свою очередь, привел статистику, которая демонстрирует, что 83% жителей России считают питомцев членами семьи.
"Представим, беспородный кот, которому 13 лет, не имеет рыночной стоимости, его нельзя продать. Между тем для его хозяйки, одинокой пенсионерки, кот бесценен. Животных берут в "заложники", чтобы люди просто отдавали долги", – объяснил парламентарий.
О том, что такой законопроект может быть принят в 2021 году, ранее сообщал первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Документ был подготовлен еще осенью, но депутаты не могли приступить к его рассмотрению, поскольку в прошлом году Госдума работала в сокращенном режиме в связи с эпидемиологической ситуацией, делая особый акцент на президентские законопроекты по поправкам в Конституцию.
В России могут запретить изымать домашних животных за долги
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