Депутат МГД Козлов отметил необходимость тотальной вакцинации собак и кошек от бешенства

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что прививка от бешенства необходима даже тем животным, которые не покидают квартиры, сообщает Агентство "Москва".
"Бешенство не такая редкая болезнь, как думают некоторые владельцы животных. Риск заразиться существует практически всегда, особенно если собака гуляет без поводка и намордника и может контактировать с другими животными", – отметил парламентарий.
По его словам, разносчиками бешенства могут быть дикие животные – лисы и белки. Он рекомендовал жителям ТиНАО быть особенно осторожными, поскольку значительная часть этих округов является лесным массивом.
Козлов отметил, что существует риск принести бешенство в дом на подошвах ботинок, при этом у бешенства довольно длинный инкубационный период. За несколько дней до появления первых симптомов зараженное животное может заразить других.
Депутат напомнил, что москвичи, указавшие в личном кабинете на mos.ru информацию о питомцах, начали получать напоминания о плановой вакцинации от бешенства. Уведомления приходят за месяц до запланированной вакцинации.
"За 10–14 дней до вакцинации необходимо провести профилактику глистов. Непосредственно перед прививкой ветеринар осматривает животное и измеряет температуру", – рассказал Козлов, отметив, что прививки делаются бесплатно.
При первых подозрениях на бешенство (беспричинное беспокойство, буйство, агрессия) питомца следует показать ветеринару, вызвав его на дом. В Москве круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.
Ранее карантин до 1 декабря ввели в поселении Вороновском из-за заболевания бешенством дикого животного, запрещено проводить выставки собак и кошек.
Помимо этого, в поселении Вороновском будет под запретом отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах, а также торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: