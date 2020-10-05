Депутат МГД Козлов отметил необходимость тотальной вакцинации собак и кошек от бешенства

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что прививка от бешенства необходима даже тем животным, которые не покидают квартиры, сообщает Агентство "Москва".

"Бешенство не такая редкая болезнь, как думают некоторые владельцы животных. Риск заразиться существует практически всегда, особенно если собака гуляет без поводка и намордника и может контактировать с другими животными", – отметил парламентарий.

По его словам, разносчиками бешенства могут быть дикие животные – лисы и белки. Он рекомендовал жителям ТиНАО быть особенно осторожными, поскольку значительная часть этих округов является лесным массивом.

Козлов отметил, что существует риск принести бешенство в дом на подошвах ботинок, при этом у бешенства довольно длинный инкубационный период. За несколько дней до появления первых симптомов зараженное животное может заразить других.

Депутат напомнил, что москвичи, указавшие в личном кабинете на mos.ru информацию о питомцах, начали получать напоминания о плановой вакцинации от бешенства. Уведомления приходят за месяц до запланированной вакцинации.

"За 10–14 дней до вакцинации необходимо провести профилактику глистов. Непосредственно перед прививкой ветеринар осматривает животное и измеряет температуру", – рассказал Козлов, отметив, что прививки делаются бесплатно.

При первых подозрениях на бешенство (беспричинное беспокойство, буйство, агрессия) питомца следует показать ветеринару, вызвав его на дом. В Москве круглосуточно работает телефон неотложной ветеринарной помощи +7 (495) 612-04-25.

Ранее карантин до 1 декабря ввели в поселении Вороновском из-за заболевания бешенством дикого животного, запрещено проводить выставки собак и кошек.

Помимо этого, в поселении Вороновском будет под запретом отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах, а также торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.