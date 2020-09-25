Карантин по бешенству ввели в поселении Краснопахорском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в поселении Краснопахорском Троицкого административного округа Москвы карантина по бешенству до 25 ноября 2020 года. На территории был выявлен случай заболевания дикого животного, передает Агентство "Москва".
"На время карантина запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить их за пределы территории", – говорится в документе.
В распоряжении также указано, что в поселении запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки и расселения в других районах.
В Гагаринском районе также ввели карантин после выявления у одного из питомцев бешенства.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства. Он отметил, что в Москве участились случаи заражения этим заболеванием.
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