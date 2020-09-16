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Новости

16 сентября 2020, 22:30

Москвичей призвали вакцинировать домашних животных от бешенства

Москвичей призвали вакцинировать домашних животных от бешенства

Ветеринары призывают вакцинировать домашних животных от бешенства

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Карантин по бешенству ввели в Гагаринском районе Москвы

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Два месяца без выставок собак и кошек. Жители Гагаринского района обсуждают карантин, введенный у них из-за бешенства. Это уже пятый такой случай в городе за год.

Смертельно опасную болезнь обнаружили в Нагатинском Затоне, поселениях Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское и Сосенское. Вирус бешенства опасен и для людей. Он передается при укусе со слюной.

Поэтому ветеринары призывают обязательно вакцинировать домашних животных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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