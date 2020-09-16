Москвичей призвали вакцинировать домашних животных от бешенства

Два месяца без выставок собак и кошек. Жители Гагаринского района обсуждают карантин, введенный у них из-за бешенства. Это уже пятый такой случай в городе за год.

Смертельно опасную болезнь обнаружили в Нагатинском Затоне, поселениях Новофедоровское, Михайлово-Ярцевское и Сосенское. Вирус бешенства опасен и для людей. Он передается при укусе со слюной.

Поэтому ветеринары призывают обязательно вакцинировать домашних животных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.