Корги и чихуахуа признаны лучшими породами собак для города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российской кинологической Федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что для городских жителей лучше всего подходят собаки небольших пород. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Эксперт рассказал, что федерация подготовила тематический список по случаю празднования Дня города.

"В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, такса, чихуахуа, английский кокер-спаниель, цвергшнауцер, вест-хайленд-уайт-терьер, йоркширский терьер, немецкий шпиц и французский бульдог", – перечислил Голубев.

Названные породы, считает специалист, отличаются дружелюбностью и жизнерадостностью, а также хорошо адаптируются к жизни в квартире. Особенно он выделил вельш-корги, обладающих высокоразвитым интеллектом, а также чихуахуа, которым не требуются ежедневные прогулки.

Если же потенциальный владелец питомца рассматривает не только декоративных, но и служебных собак, то стоит обратить внимание на пуделей, мелким разновидностям такс, шпицам и цвергшнауцерам.

С 1 сентября в государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по чипированию домашних животных. Стоимость процедуры снижена – с учетом платы за микрочип она обойдется в 682 рубля.

