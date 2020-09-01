В ветеринарных клиниках столицы проводят акцию по чипированию домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В государственных ветеринарных клиниках Москвы проводится акция по чипированию домашних животных по сниженной цене, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1 по 30 сентября за услугу придется заплатить всего 682 рубля с учетом микрочипа.

Подобная акция уже проводилась весной, и ее решили возобновить по просьбе москвичей. За время действия первой акции специалисты прочипировали более 600 собак и кошек.

"Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", – сообщили в комплексе социального развития Москвы.

Ежегодно в государственных ветклиниках города чипируют более шести тысяч домашних животных. Такая процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам.

Процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для питомца. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных чипированных животных.

По номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж.

Сегодня чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках. Для этого нужно предварительно записаться на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.

Ранее сообщалось, что чипирование домашних животных с нового года может стать обязательным. Это беспокоит некоторых владельцев собак и кошек. Они объясняют, что процедура – лишний стресс для питомца.

Присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами. Законопроект для внесения в Госдуму сейчас готовят в Минсельхозе.