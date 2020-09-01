В ветеринарных клиниках столицы проводят акцию по чипированию домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В государственных ветеринарных клиниках Москвы проводится акция по чипированию домашних животных по сниженной цене, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1 по 30 сентября за услугу придется заплатить всего 682 рубля с учетом микрочипа.
Подобная акция уже проводилась весной, и ее решили возобновить по просьбе москвичей. За время действия первой акции специалисты прочипировали более 600 собак и кошек.
"Мы понимаем востребованность услуги у владельцев животных, поэтому и приняли решение возобновить акцию. Теперь у москвичей есть возможность в течение всего сентября воспользоваться услугой со скидкой", – сообщили в комплексе социального развития Москвы.
Ежегодно в государственных ветклиниках города чипируют более шести тысяч домашних животных. Такая процедура позволяет найти потерянное животное и вернуть его хозяевам.
Процедура установки чипа, содержащего персональный 15-значный номер, занимает несколько минут и абсолютно безопасна для питомца. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную базу данных чипированных животных.
По номеру чипа можно узнать информацию о вакцинации животного и его историю болезни. Также он необходим для вывоза питомца за рубеж.
Сегодня чипировать животное в Москве можно в 26 столичных ветеринарных клиниках. Для этого нужно предварительно записаться на прием к ветеринарному врачу через портал mos.ru.
Ранее сообщалось, что чипирование домашних животных с нового года может стать обязательным. Это беспокоит некоторых владельцев собак и кошек. Они объясняют, что процедура – лишний стресс для питомца.
Присвоить своему питомцу уникальный номер можно будет несколькими способами. Законопроект для внесения в Госдуму сейчас готовят в Минсельхозе.
Чипирование домашних животных может стать обязательным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: