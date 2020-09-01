Кинологи назвали пионы и лилии опасными для жизни собак

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Сирень, пионы, лилии, тюльпаны, ирисы и другие цветы могут нанести вред здоровью собаки, сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Не многие задумываются о том, какой вред может нанести съеденное домашнее растение, иногда это может привести к летальному исходу", – цитирует кинолога Агентство "Москва".

Он призвал внимательно отнестись к выбору растений для дома, а также воспитывать собаку, чтобы она случайно не отравилась съеденным цветком. Опасна для животных также вода из ваз, в которых стоят цветы, – нельзя допускать, чтобы собака пила из них.

"Ни в коем случае не позволяйте собаке грызть срезанные ирисы, нарциссы, пионы, люпины, каллы, тюльпаны, лилии, гипсофилу, подснежники, нарциссы, хризантемы, ландыши, делфиниумы, наперстянку, а также гиацинты и сирень. Они могут навредить вашему питомцу", – сказал Голубев.

По его словам, гортензия может вызвать рвоту, диарею и резкие боли в животе. Если же животное отравится молочайным видом растений, у него могут возникнуть ожоги и язвы в пасти и глотке, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, а также воспаление слизистых оболочек глаза.

Отравиться можно также вересковыми видами растений. Более того, они вызывают нарушение работы сердца и угнетение центральной нервной системы.

Ароидные растения вызывают жжение, волдыри на слизистой, затрудненное дыхание или его остановку, отек гортани и пасти, конъюнктивит и даже необратимые изменения роговицы глаза.

Пасленовые растения могут вызвать тошноту, сонливость и расстройство желудка, помутнение сознания и даже паралич за счет содержащихся в них алкалоидов. Кутровые растения содержат гликозиды и алкалоиды, которые могут привести к нарушениям сердечной деятельности.

При отравлении Голубев рекомендует незамедлительно удалить яды из организма животного, промыв большим количеством воды. Если кажется, что животное уже съело растение, нужно вызвать рвоту. После этого надо дать животному обильное питье и абсорбент, а затем немедленно обратить в ветеринарную клинику за помощью.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов призвал владельцев домашних животных сделать питомцам прививку от бешенства.

Козлов отметил, что в Москве участились случаи заражения бешенством. В городе работают временные прививочные пункты. Их расположение и режим работы опубликованы на сайте столичного комитета ветеринарии.

Вакцинация от бешенства для домашних животных является бесплатной. На территории ТиНАО и ЮАО работают дополнительные прививочные пункты. По словам парламентария, вакцинация особенно важна для собак, которых хозяева выпускают гулять без поводка.

